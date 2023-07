Zoran Arsenić przed Superpucharem Polski z Legią. "Musimy pokazać kto..."

Chcą się zrewanżować Legii za ostatnie niepowodzenia

Raków udanie rozpoczął nowy sezon. Wygrał z Florą i jest na dobrej drodze, aby w rewanżu w Tallinnie zapewnić sobie awans do II rundy eliminacji Champions League. Kolejnym rywalem ekipy spod Jasnej Góry będzie Legia, która w poprzednim sezonie dwa razy przechytrzyła przyszłego mistrza Polski. - Wiem jedno: z Legią przegraliśmy dwa ostatnie mecze: w lidze i w pucharze - powiedział nam niedawno Zoran Arsenić. - Dlatego teraz musimy się zrewanżować. Pokazać, że to my jesteśmy mistrzem Polski. To co wydarzyło się już po finale nie ma znaczenia. Legia to duży klub i wcale mnie to nie dziwi, że mówią o tym głośno. To normalne. Ale takie same ambicje ma na przykład Lech czy inne zespoły z czołówki. Chętnych do wywalczenia mistrzostwa nie brakuje. Trzeba będzie walczyć o nie do końca. To tyle w tym temacie - stwierdził chorwacki kapitan Rakowa w rozmowie z naszym portalem.

