Erik Exsposito oficjalnie zabrał głos w sprawie swej przyszłości. We Wrocławiu słuchali jego słów bardzo pilnie!

Ważna refleksja legendarnego piłkarza Śląska przed korespondencyjnym pojedynkiem o mistrzostwo Polski. To brzmi kontrowersyjnie?

Ryszard Tarasiewicz tak to widzi

Kibole Arki Gdynia wtargnęli na trening piłkarzy przed meczem z GKS Katowice. Horrendalne sceny przed starciem o awans do Ekstraklasy

Franciszek Smuda o dramatycznym finiszu Ekstraklasy. Bierze pod uwagę scenariusz, jakiego on sam nie pamięta. Szykują się wielkie emocje!

Szwarga objął stery w Rakowie u progu obecnego sezonu, zastępując Marka Papszuna, u którego „terminował” w roli asystenta przez dwa lata. Teraz, na mocy decyzji właściciela klubu i władz, opuści swoje stanowisko po zakończeniu obecnego sezonu, choć jego kontrakt obowiązywać miał do końca czerwca 2025, i zostanie zastąpiony przez... swego wcześniejszego mentora. Pożegnalnym dlań meczem na ławce Rakowa będzie starcie z wrocławianami.

- Chcemy zakończyć ten sezon najlepiej, jak to możliwe, czyli wygraną – mówi Dawid Szwarga przed potyczką ze Śląskiem. - Co prawda zwycięstwo nie da nam czego oczekiwaliśmy, czyli europejskich pucharów, ale zagramy z pasją i zaangażowaniem. Zagramy dla naszych kibiców, by móc raz jeszcze cieszyć się z nimi po zwycięstwie – zapowiada szkoleniowiec Rakowa.

To już „last dance” Dawida Szwargi w Częstochowie. Tych dwóch rzeczy trener Rakowa żałuje najbardziej

Przedmeczowa konferencja była dla niego okazją do krótkiego podsumowania rocznej kadencji. - Na gorąco, jeszcze przed głębszą analizą, mogę powiedzieć, że najbardziej zabrakło mi powtarzalności Rakowa w rundzie wiosennej w zdobywaniu punktów – podkreśla Dawid Szwarga. - Żałuję również, że nie udało nam się wyjść z grupy w Lidze Europy. Myślę, że gdybyśmy mecze ze Sturmem czy Atalantą zagrali na własnym stadionie, wyglądałyby one inaczej. Dzięki temu dostalibyśmy szansę gry w pucharach w rundzie wiosennej.

Szkoleniowiec ekipy spod Jasnej Góry podczas wspomnianej konferencji zdradzał także najważniejszą „lekcję”, jaką wynosi z samodzielnej pracy z Rakowem. - W życiu każdego trenera zdarzają się momenty, w których na boisku dzieją się rzeczy, na które nie ma wpływu: zależne od postawy jego zawodników, jakości przeciwnika, szczęścia lub pecha. Musi się wtedy mierzyć z poczuciem bezradności. Praca w Częstochowie była zbieraniem doświadczeń, jak radzić sobie z własnymi emocjami w takich chwilach – zauważył (również w emocjami…) Szwarga.

Wraz z Dawidem Szwargą, Raków opuszczą także dwaj członkowie jego sztabu. Po sezonie rozstaną się z klubem Jakub Dziółka i Tomasz Włodarek.

Asystenci trenera, Tomasz Włodarek oraz Jakub Dziółka z końcem sezonu 2023/2024 odejdą z Rakowa Częstochowa. 👉 https://t.co/uUjxGDjFWsDziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! pic.twitter.com/TaMdUKGpzy— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) May 23, 2024