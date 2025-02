Mariusz Kozak z „Gogglebox TTV” poszedł na „Żyletę”, by nagrać relację z meczu Legii. Oto, co usłyszał od kibiców [WIDEO]

Jagiellonia pokonała lubelskiego beniaminka 3:0, choć w pewnym momencie dokończenie meczu było zagrożone - sędzia zaprosił drużyny po szatni z powodu ogromnego zadymienia stadionu w Białymstoku. Dwa trafienia w tym spotkaniu zaliczył Jarosław Kubicki. Pierwsze z nich, otwierające wynik spotkania w 27. minucie, zaliczył dzięki dograniu wspomnianego Pietuszewskiego. To pierwsza asysta nastolatka w jego czwartym występie ligowym.

𝐉𝐀𝐆𝐈𝐄𝐋𝐋𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐄𝐌! 💥 Pozostawiony samotnie w polu karnym Jarosław Kubicki uniknął spalonego i umieścił piłkę w siatce! ⚽📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/iU3ennqAMQ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025

- Zapracował na swą szansę – tak trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, tłumaczył desygnowanie Pietuszewskiego do gry w wyjściowym składzie. - Jest wszechstronny, może grać na prawej i na lewej stronie, ale także na pozycji numer dziesięć. Choć tu oczywiście ma wielką rywalizację i konkurencję ze strony Jesusa Imaza – dodawał opiekun mistrzów Polski.

To mogło się skończyć dramatem szesnastolatka z Jagiellonii

W 40. minucie spotkania Pietuszewski został bardzo ostro potraktowany przez Sergiego Sampera. Katalończyk upomniany został żółtą kartką, ale Damian Sylwestrzak wezwany został przez monitor przez kolegów obsługujących system VAR. Po analizie uznał, że faul powinien zostać napiętnowany mocniej i usunął gracza Motoru z murawy.

Emocje wzbudziły słowa Rafała Dębińskiego, komentującego to spotkanie w Canal+ Sport. „Zwróć uwagę, jakie ochraniacze ma 16-latek. Praktycznie ich nie ma. Więc czerwona kartka zasłużona, ale niech go poboli ten piszczel, może zrozumie, że trzeba szanować swoje zdrowie i mieć ochraniacze, które chronią twoją nogę” – powiedział były ligowiec, dziś pracujący w telewizji.

Jest komentarz Adriana Siemieńca do faulu na Oskarze Pietuszewskim

Trener Jagiellonii do powyższej opinii komentatora nie chciał się odnosić. Do samego faulu jednak – i owszem. - Mówiąc półżartem, pół serio: Oskar „przywitał się” z piłką seniorską – mówił Adrian Siemieniec. - Na wideo wyglądało to źle, niebezpiecznie. Mam jednak nadzieję, że skończyło się tylko na bólu i strachu. Nie mam informacji, by stało się coś poważniejszego – dodawał na pomeczowej konferecji.

Nastolatek po interwencji służb medycznych Jagiellonii dograł nie tylko pierwszą połowę do końca, ale wyszedł też na murawę po przerwie i grał do 68. minuty. Pytany już bezpośrednio o wspomniane „mini-ochraniacze” na nogach podopiecznego, Siemieniec zauważył przytomnie: - Pochylę się nad tym, bo chodzi o bezpieczeństwo. Ale nie wiem, czy produkują już takie ochraniacze, które uchroniłyby zawodnika przed takim atakiem.

Przywołał też – już w kategoriach anegdoty – własne doświadczenia w tym zakresie. - Kiedy sam grałem w piłkę (w czasach juniorskich był graczem CKS Czeladź i bytomskiej Polonii – dop. aut.), ochraniacze zaczynały się przy kostce, a kończyły… przy kolanie. I nie szło w nich piłki przyjąć – mówił z uśmiechem. A potem wracał jeszcze do swego nieletniego podopiecznego.

- To młody zawodnik i będzie popełniać błędy – przypominał. - Tak było z doborem obuwia w meczu z Radomiakiem. Tak zdarzyło się i teraz, z wysokością ochraniaczy – wyjaśniał Siemieniec.

𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐊𝐀! 🟥 Sergi Samper opuszcza boisko po brutalnym, bardzo nieodpowiedzialnym faulu!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/H0gzCBGPNM pic.twitter.com/VCoQIVujHH— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 16, 2025

