To stąd biorą się sukcesy Śląska, Jacek Magiera znalazł sposób na ligę? „Rozbili Legię w pył”

Cięzko w to uwierzyć!

To robota trenera Jacka Magiery

W ostatniej kolejce Śląsk rozbił u siebie 4:0 Legię. Gospodarze nie dali rywalom żadnych szans. W drugiej połowie wypunktowali drużynę wicemistrza Polski. Świetnie zagrał Piotr Samiec-Talar, który strzelił gola i miał dwie kluczowe asysty. Kroku dotrzymywał mu Erik Exposito, zdobywca dwóch bramek. Hiszpan dwa razy zostawił w tyle obrońców Legii, którzy nie zdołali go powstrzymać i dogonić. As Śląska ma już w dorobku 11 goli i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy. - Z perspektywy kibica świetnie jednak, że pojawiają się takie drużyny jak Śląsk, które potrafią utrzymywać formę i rozbić Legię w pył – napisał Kamil Kosowski w komentarzu na łamach „Przeglądu Sportowego”. - Najbardziej moja uwagę zwraca fakt, że mówimy o zespole, który odkrył na nowo grę piłką prostopadłą, co jest zdecydowanie i bez dwóch zdań robotą Jacka Magiery i jego sztabu. Dawno nie widziałem drużyny, która tak często korzystałaby z prostopadłych piłek. Wielkie brawa – komplementował lidera ekstraklasy były pomocnik reprezentacji Polski na łamach „Przeglądu Sportowego”.

