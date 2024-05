Trener Jagiellonii zaskoczył tuż po wygraniu mistrzostwa! Mocne słowa, mówi o "mieszanych uczuciach"!

Jagiellonia Białystok ma za sobą bardzo dobry i emocjonujący sezon. Drużyna "Dumy Podlasia" bez największych problemów wygrała z Wartą Poznań i świętowała swój pierwszy sukces w historii. Jeden z autorów triumfu, trener Adrian Siemieniec, tuż po wygranej z "Zielonymi" z Poznania udzielił zadziwiającej wypowiedzi, mówiąc o "mieszanych uczuciach", po wygranej nad Wartą. Miał ku temu jednak bardzo dobry powód.

Jagiellonia z mistrzostwem. Siemieniec ma mieszane uczucia!

Mało kto wie, że rywalizacji Jagiellonii z Wartą towarzyszył dodatkowy wątek. Trener Siemieniec żyje w relacjach przyjacielskich ze szkoleniowcem Warty Poznań, Dawidem Szulczkiem. Fakt wygranej "Jagi" i zwycięstwa Korony Kielce nad Lechem Poznań sprawił, że poznański klub opuścił elitę. Emocji względem tego nie mógł ukryć Siemieniec, który przyznaje, że jest mu dość żal przyjaciela, który miał utrzymać w Ekstraklasie klub ze stolicy Wielkopolski.

- Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę, nie mam słów. Ale sytuacja jest bardzo trudna, bo wiem co to znaczy dla Dawida... To trudne też dla mnie. Mam mieszane uczucia. Radość na początku była dla mnie stłumiona. Sprawdził się scenariusz, którego chciałem uniknąć. Liga trwa 34 kolejki, więc trzeba na to spojrzeć szerzej, ale chciałem, żebyśmy dzisiaj cieszyli się razem. Nie udało się - mówił Siemieniec w rozmowie z "Canal +"