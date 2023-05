Trener Legii przekazał niepokojące informacje w sprawie Bartosza Kapustki. Co ze zdrowiem gwiazdy wicelidera ekstraklasy?

Wykluczyli najgorszy scenariusz

W poprzedniej kolejce Legia przegrała 1:2 z Pogonią na wyjeździe. W pierwszej połowie zagrał Bartosz Kapustka, który po przerwie nie pojawił się już na boisku. Trener Legii wyjawił, co było przyczyną zmiany. Piłkarz nie trenował od spotkania w Szczecinie. Na pierwsze zajęcia wyszedł dopiero 11 maja. - Bartosz Kapustka odczuwał ból w okolicach serca - poinformował trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez media z Łazienkowskiej. - Wykonaliśmy badania, nie chcieliśmy ryzykować. Wygląda na to, że wszystko jest dobrze, a tym samym wykluczyliśmy najgorsze scenariusze. "Kapi" grał w tym sezonie po prostu za dużo. Po ciężkiej kontuzji jego powrót powinien odbywać się bardziej stopniowo. Staraliśmy się to wprowadzać, ale nie było to takie proste. Chcemy, aby nasi podstawowi piłkarze dograli sezon do końca bez żadnych kontuzji - podkreślił szkoleniowiec wicelidera.

Z Jagiellonią bez trzech obrońców

Trener Runjaić w starciu z Jagiellonią nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Z powodu dyskwalifikacji do końca sezonu pauzuje Filip Mladenović. Za żółte kartki wykluczony jest Artur Jędrzejczyk, który wypada na dwa spotkania. Nie zagra także Mattias Johansson.

