Oficjalnie: Marc Gual podpisał z Legią Warszawa. Jacek Zieliński uzasadnia transfer Hiszpana

Umowa na trzy lata

Marc Gual podpisał umowę na trzy lata. 12 maja pokaże się na Łazienkowskiej jeszcze jako napastnik Jagiellonii. Hiszpan jest najlepszym strzelcem ekstraklasy. Strzelił 15 goli i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Jako pierwszy o transferze powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed spotkaniem Legii z Jagiellonią.

Dobrze czuje się w grze kombinacyjnej

- Transfer jednego z najlepszych zawodników ekstraklasy do Legii to duże wydarzenie na rynku - tłumaczy Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Zgodnie z planem przygotowaliśmy się do tego odpowiednio wcześnie. Cieszy mnie również to, że Marc był przekonany do tej decyzji i bardzo mu zależało, żeby dołączyć do Legii. To wszechstronny zawodnik, który ma łatwość dochodzenia do sytuacji i potrafi je zamieniać na bramki. Dodatkowo kreuje szanse dla innych oraz dobrze czuje się w grze kombinacyjnej. Mam nadzieję, że Mark będzie dużym wzmocnieniem drużyny i wzbogaci nasze opcje gry ofensywnej - komplementował Hiszpana przedstawiciel władz Legii, cytowany przez klubowe media.

Hiszpański napastnik Marc Gual zostanie zawodnikiem Legii Warszawa. 27-letni zawodnik podpisał ze stołecznym klubem trzyletni kontrakt ✍️— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) May 11, 2023

