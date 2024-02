Trener Molde przekonany o sile zespołu przed rewanżem z Legią. Mówi o presji, odporności i... rzutach karnych

Bartłomiej Wdowik przejdzie do historii. Gwiazda Jagiellonii o walce o tytuł, komplementach ze strony Del Piero

Molde lubi grać na wielkich obiektach

W pierwszym spotkaniu Legia zawiodła w pierwszej połowie. To była katastrofalna połowa w wykonaniu stołecznego klubu, który stracił trzy gole. W drugiej części była poprawa, bo warszawska ekipa zdobyła dwie bramki. Bramkarza gospodarzy pokonali Josue i Rafał Augustyniak. Na Łazienkowskiej będzie komplet. Czy kibice poniosą piłkarzy i będą świętować promocję do 1/8 finału Ligi Konferencji? - Nie mogę się tego doczekać. Im więcej kibiców jest na stadionie, tym lepiej - powiedział trener Erling Moe, trener Molde podczas konferencji prasowej, cytowany przez przez PAP. - To coś fajnego. W europejskich pucharach graliśmy już na wielkich obiektach, gdzie było bardzo głośno - opowiadał.

Legia wyeliminuje Molde, złapie wiatr w żagle? Kamil Ryłka mówi wprost, zwraca uwagę na aurę stadionu

Piłkarze Molde pewni siebie i odporni psychicznie

Szkoleniowiec docenia Legia, ale wierzy w swoich podopiecznych. Czy kwestia awansu rozstrzygnie się w regulaminowym czasie, czy jednak dojdzie do dogrywki i rzutów karnych? Trener Kosta Runjaić wołałby tego uniknąć. - Moi piłkarze są pewni siebie i odporni psychicznie - przekonywał Norweg, cytowany przez PAP. - Poradzą sobie z presją, nawet jeśli dojdzie do rzutów karnych. Liczę na to, że zagramy dobre spotkanie i zwyciężymy. Mam nadzieję na 90 minut dobrego futbolu - zadeklarował Moe.

Radovan Pankov tak podchodzi do rewanżu z Molde. Gwiazdor Legii nie ma wątpliwości, sprawdzi się jego plan?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć