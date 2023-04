Trener Pogoni o rzucie karnym Grosickiego w meczu z Lechem: „Jeśli zrobi to jeszcze raz to go... zabiję"

Przypomnijmy, że przy prowadzeniu Lecha 1:0, tuż przed przerwą Pogoń miała rzut karny. Wykonał go Grosicki, który zachowując zimną krew pokonał bramkarza Lecha podcinką „a’la Panenka”. - Nie mogę powiedzieć, że kocham tego rodzaju rzuty karne. Ale żeby zrobić to w takim stylu jak Grosicki, w tak ważnym meczu, to trzeba mieć ogromną odwagę i odporność mentalną. Niewielu piłkarzy byłoby na to stać. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam w drużynie zawodnika z taką odwagą – wychwala Jens Gustafsson swojego piłkarza. - Pomimo tego po meczu powiedziałem mu, że jeśli zrobi coś takiego raz jeszcze, to go zabiję – zażartował Gustafsson. Sam Grosicki w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił, dlaczego na taki strzał zdecydował się właśnie w meczu z Lechem w Poznaniu.

- Na pewno w takim meczu to lepiej smakuje i… więcej o tym się mówi. Z całym szacunkiem dla innych klubów, ale gdybym zrobił to na mniejszym stadionie nie byłoby tyle szumu. To był idealny moment – pełny stadion, dużo emocji - mówił „Grosik”. Gustafsson docenia także Grosickiego za postawę w defensywie, za co wielokrotnie skrzydłowy był krytykowany. - Nie zgadzam się z tezą, że Kamil nie broni – mówi trener Pogoni. - W przeszłości być może tak było, ale sądzę, że to bzdury, że "Grosik" nie gra dobrze w obronie. W spotkaniu z Lechem wykonywał w defensywie bardzo dobrą robotę. Dla mnie ważne jest, aby nikt na boisku nie był wykluczony z ciężkiej pracy, bo to sposób na to, aby odnieść na koniec sukces - dodaje Gustafsson. Jutro w ramach 27.kolejki ekstraklasy Pogoń zmierzy się z Cracovią, początek o godz. 17.30.

Kamil Grosicki szczerze o reprezentacyjnej przyszłości. Mówi nam o możliwym pożegnaniu: „Daję sobie czas do…”

𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐢𝐜𝐤𝐢! Ależ spokój zawodnika Pogoni Szczecin, wow! 🧘♂️ Filip Bednarek był blisko obrony, ale nie dał rady! W Poznaniu do przerwy 1:1! 📺 Transmisja meczu w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/y41ktRxNgT— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 2, 2023