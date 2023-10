Trener Pogoni szczerze o Kamilu Grosickim i jego zejściu do szatni. „Nie wiem co tam robi”

Co za emocje w Lubinie! Zagłębie goniło, ale wtedy Edi Semedo zrobił to [WIDEO]

Grosicki mógł zaliczyć nawet dublet w tym meczu, na czym mocno mu zależy. Powiedział o tym przed spotkaniem. W 85. min meczu z Jagiellonią był tego bliski, ale po dobrej akcji i podaniu Mariusza Fornalczyka strzelił wysoko nad poprzeczką. Kilka minut później opuścił boisko, zmieniony przez Kacpra Smolińskiego. Mimo dobrego występu, podkreślonego golem i asystą był mocno zdenerwowany a wręcz wściekły przy zejściu z boiska, i wymachiwał rękoma w kierunku ławki rezerwowych.

Kolejny skandal w Alkmaar! Interweniowała policja, zatrzymano angielskich kibiców

Dlaczego? - On nie był wściekły. Może był zły, bo chciał zostać zmieniony wcześniej, ale ja zawsze chcę mieć go na boisku jak najdłużej – próbował wyjaśnić na konferencji Jens Gustafsson pytany przez dziennikarzy. - On zawsze po zmianie schodzi do szatni. Nie wiem, co tam robi, ale tak jest – dodał Szwed. Niemniej „Grosik” może być bardzo zadowolony z meczu, bo dorzucił do swojego bilansu kolejne liczby. W tym sezonie skrzydłowy Pogoni strzelił już 5 goli i zaliczył 3 asysty. Jest najlepszym w punktacji kanadyjskiej spośród piłkarzy Pogoni i jednym z czołowych w lidze. Liderem jest Erik Exposito ze Śląska 14 pkt (11+3).

Piłkarz Unionu zawieszony za… niepodanie ręki. Iworyjczyk przekonał się, co znaczy niemiecki porządek [WIDEO]

Kamil Grosicki wykorzystuje rzut karny i @PogonSzczecin już prowadzi! 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/c2nlnjVJNa— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 28, 2023