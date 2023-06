Trener sezonu o szansach Rakowa w Europie. Marek Papszun mówi wprost co czeka mistrza Polski

Jest spokojny o przygotowanie Rakowa

W poprzednich latach Raków dwa razy osiągał czwartą rundę el. Ligi Konferencji. Teraz drużyna spod Jasnej Góry będzie rywalizować w el. Ligi Mistrzów. Jednak już nie pod wodzą trenera Marka Papszuna, lecz Dawida Szwargi, który został jego następcą. Papszun pozostaje bez klubu, odszedł z zespołu po siedmiu latach, w których zanotował największe sukcesy w historii Rakowa. Podczas gali ekstraklasy został zapytany o szanse drużyny w europejskich pucharach. - Dużo będzie zależało od losowania - powiedział trener Marek Papszun. - To jest kluczowe. Jeżeli będzie sprzyjające, to myślę, że w zasięgu zespołu może być na pewno grupa jednego z pucharów. Trudno powiedzieć, która to będzie liga. Dużo będzie zależało od jakości przeciwników, dostępności zawodników, zdrowia, bo to też jest bardzo ważne. O przygotowanie i prowadzenie zespołu jestem spokojny - zaznaczył były szkoleniowiec mistrza Polski.

