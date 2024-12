i Autor: MKS Sandecja Nowego trenera ma Sandecja Nowy Sącz. To Łukasz Mierzejewski

Trener złamał rękę piłkarzowi. Wszystko w trakcie imprezy. Takie rzeczy tylko w Polsce

To brzmi jak żart, ale to czas "mikołajek" a nie prima aprilis. To też brzmi jak... jedna z najdziwniejszych kontuzji w historii polskiego sportu. Trener złamał piłkarzowi przedramię podczas zabawy w siłowanie się na rękę, która miała miejsce na imprezie z okazji zakończenia rundy. Dodajmy, że bardzo udanej rundy. To naprawdę się wydarzyło.