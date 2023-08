W pogoni za kasą osłabili drużynę. Śląsk bezlitosny dla Pogoni [WIDEO]

To dlatego Glik zdecydował o powrocie do Polski. Ujawnili prawdę, chodzi o Fernando Santosa

Franciszek Smuda przypomniał sytuację z meczu sprzed 27 lat. To może być wskazówka dla Rakowa

Hit transferowy stał się faktem. Kamil Glik wraca do Polski po 13 latach

Szymon Jadczak przyznał się do błędu. Przeprasza za artykuł w sprawie Kewina Komara

Portowcy przystąpili do meczu po porażkach z Radomiakiem i ŁKS-em. W Pogoni jest duże rozczarowanie tak słabym początkiem sezonu, ale niejako dzieje się tak na własne życzenie, skoro w Pogoni za kasą sprzedano ostatnio dwóch kluczowych piłkarzy - Sebastiana Kowalczyka i Mateusza Łęgowskiego. Portowcy przystąpili do gry z dużym animuszem, ale szybko nadziali się na kontrę. W 21. min po niepewnej interwencji obrońcy Loncara, Petr Schwarz z bliska strzelił do siatki. Pogoń podkręciła tempo, ale brakowało konkretów. Uważnie i ze szczęściem grali defensorzy Śląska, wśród których wyróżniał się Alex Petkow. W 33. min Wahan Biczachczjan sprawdził bramkarza gości z strzałem z wolnego, ale Leszczyński efektownie obronił.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił – Pogoń atakowała, a Śląsk skutecznie bronił. W 53. min Efthymios Koulouris nie wykorzystał dobrej okazji, strzelając głową nad poprzeczką. Długa kołdra o której zapewniali szefowie Pogoni tak się skurczyła po stratach w letniej przerwie (odeszli również Damian Dąbrowski i Pontus Almqvist), że Jens Gustafsson ma niewielkie pole manewru. W 75. min wprowadzony wcześniej 17-letni Adrian Przyborek efektownym strzałem skierował piłkę do siatki i ...zaczęły się wielkie kontrowersje. Sędziowie VAR uznali, że wcześniej Kamil Grosicki faulował jednego z piłkarzy Ślaska i sędzia Damian Kos po obejrzeniu powtórki anulował gola. Inna sprawa, że arbiter z Gdańska słabo prowadził mecz, a jedynym jego argumentem było pokazywanie żółtych kartek, a łącznie pokazał ich 7. W 85. min po szybkiej kontrze Piotr Samiec-Talar ustalił wynik meczu, a błąd w tej sytuacji popełnił źle ustawiony w bramce Bartosz Klebaniuk.

Franciszek Smuda przypomniał sytuację z meczu sprzed 27 lat. To może być wskazówka dla Rakowa

Zaległy mecz 3. kolejki: Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Petr Schwarz (21), 0:2 Piotr Samiec-Talar (85).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Wahan Biczachczjan, Joao Gamboa, Kamil Grosicki. Śląsk Wrocław: Mateusz Żukowski, Martin Konczkowski, Peter Pokorny.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów 14 562.

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk – Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski (46. Leo Borges), Leonardo Kurtis (77. Yadegar Rostami) – Wahan Biczachczjan, Joao Gamboa, Luka Zahovic (84. Mariusz Fornalczyk), Alexander Gorgon (77. Rafał Kurzawa), Kamil Grosicki – Efthymios Kouluris (64. Adrian Przyborek).

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Martin Konczkowski, Łukasz Bejger, Alex Petkow, Patryk Janasik – Nahuel Leiva (67. Patryk Szwedzik, 90. Aleksander Paluszek), Michał Rzuchowski (80. Patrick Olsen), Petr Pokorny, Petr Schwarz, Mateusz Żukowski (46. Piotr Samiec-Talar) – Erik Exposito. (PAP)