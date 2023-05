Ważny piłkarz zostaje w Lechu Poznań, pomogły przepisy FIFA. „Kolejorz” buduje silną kadrę

Najbardziej istotne było zatrzymanie środkowego obrońcy Filipa Dagerstala, będącego na wypożyczeniu z rosyjskiego FK Chimki. Nowe zasady ogłoszone przez FIFA na początku tygodnia dotyczące piłkarzy klubów z Rosji, pozwoliły Lechowi na podpisanie umowy z 26-letnim Dagerstalem który ma za sobą 2 występy w reprezentacji Szwecji. - Chciałem tego ruchu od bardzo dawna i cieszę się, że klub również dążył do tego samego. Mamy przed sobą tylko jeden mecz, ale teraz już nie mogę się doczekać kolejnych spotkań w Lechu, czekam na nie z niecierpliwością – powiedział Szwed po podpisaniu umowy.

Robert Lewandowski wciąż utożsamia się z Bayernem. „Trzymam kciuki za drużynę”

„Kolejorz” przedłużył umowę z 21-letnim napastnikiem Filipem Szymczakiem. Obecna obowiązywała do 2025 roku, ale została przedłużona o kolejne 2 lata. - Filip miał z nami ważną umowę, ale chcieliśmy go dowartościować, bo wierzymy, że już w najbliższym sezonie, a potem także w kolejnych jego rola w zespole będzie coraz większa – powiedział prezes Kolejorza, Piotr Rutkowski. Trzecim zawodnikiem z nową umową jest obrońca Barry Douglas. Dla Szkota będzie to już szósty sezon w barwach Lecha, do którego powrócił przed sezonem 2021/22.

Kolejny Polak w La Liga?! Napastnik reprezentacji na celowniku Girony, zaskakujące informacje mediów

Jest i on 🫡 Filip Dagerstål po rocznym okresie wypożyczenia do Lecha podpisał nową umową, na mocy której dołączył do 🔵⚪️ już na stałe. pic.twitter.com/stIZ5KJZLS— Lech Poznań (@LechPoznan) May 24, 2023