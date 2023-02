Wraca I liga. Mocarstwowe plany Arki Gdynia, jasna deklaracja trenera. Będzie powrót do ekstraklasy?

Mają wyrównaną kadrę

Arka do drugiego, premiowanego bezpośrednim awansem miejsca, traci sześć punktów. - W Arce nic się nie zmieniło - powiedział trener Hermes. - Cały czas naszym celem jest awans do ekstraklasy. Myślę też, że mamy mocną i wyrównaną kadrę, która jest w stanie sprostać temu zadaniu. Nie brakuje w niej młodych zawodników, którzy rozwijają się i nabierają pewności siebie - stwierdził i dodał: - Mieliśmy sporo czasu, aby odpowiednio przygotować zespół do drugiej fazy rozgrywek. Jestem bardzo zadowolony z tego okresu, z dokonanych transferów, bo pozyskaliśmy takich zawodników jakich chcieliśmy. Liczę, że na wiosnę sporo nam pomogą. Jeśli chodzi o sparingi, to wyniki nie do końca spełniły oczekiwania, jednak uważam, że bardzo dobrze przepracowaliśmy zimę i to jest dla mnie ważniejsze od samych rezultatów – podkreślił.

Patrzą tylko na siebie

Hermes przyznał, że w rundzie rewanżowej najbardziej będzie koncentrował się na własnej ekipie. W pierwszej kolejce rundy rewanżowej Arka zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. - Patrzymy na siebie, bo to my musimy robić swoje, czyli wygrywać - zaznaczył. - Każdy mecz ma nas przybliżać do końcowego celu. Wiele zespołów, podobnie jak my, wzmocniło się i kandydatów do awansu nie brakuje. Trudno jednak teraz wyrokować, kto będzie silniejszy, a kto słabszy – analizował trener Hermes.

