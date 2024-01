Wspaniałe wiadomości dla Kibiców Jagiellonii. Spore pieniądze pójdą w ruch, wiadomo kto za tym stoi

Sensacyjny transfer w Ekstraklasie, piłkarz Tottenhamu trafi do Radomiaka! Jest wart miliony euro

– W środę odbyło się spotkanie prezydenta Miast Białystok Tomasza Truskolaskiego z przedstawicielami 80 białostockich klubów, stowarzyszeń i fundacji sportowych, które łącznie otrzymały blisko 7,5 mln zł wsparcia finansowego w pierwszym półroczu 2024 roku. W tym gronie jest również, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Pertkiewicza, Jagiellonia Białystok, do której trafi 3,5 mln zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie – czytamy w komunikacie klubu.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu i Radzie Miasta za okazane wsparcie. Nasza współpraca z władzami miasta układa się bardzo dobrze, co pokazują kolejne wspólne działania. Jagiellonia to sportowa perła Białegostoku i jesteśmy dumni, że możemy reprezentować Białystok na boiskach PKO BP Ekstraklasy oraz zaszczepiać pasję do sportu, a piłki nożnej przede wszystkim, wśród setek dzieci i młodzieży szkolonych przez nasz Klub. Zawsze staramy się wywiązywać z roli ambasadora miasta jak najlepiej – powiedział prezes Jagiellonii Białystok, Wojciech Pertkiewicz cytowany przez oficjalny profil klubu.

Jagiellonia Białystok zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z 38 punktami na koncie, trzy oczka za liderującym Śląskiem Wrocław. Rozgrywki ligowe zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. Pierwszy mecz "Jagi" po przerwie odbędzie się 11 lutego, będzie to wyjazdowa rywalizacja z Widzewem Łódź.

📝 W środę (31.01) odbyło się spotkanie prezydenta @WBialystok @TTruskolaski z przedstawicielami 80 białostockich klubów, stowarzyszeń i fundacji sportowych, które łącznie otrzymały blisko 7,5 mln zł wsparcia finansowego w pierwszym półroczu 2024 roku. W tym gronie jest również,… pic.twitter.com/YKNmI2I1xq— Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 31, 2024