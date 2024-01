Kolejny szalony pomysł Saudyjczyków. Kibice w całej Europie mogą się mocno zdenerwować, jasna opinia UEFA

Ceferin jest prezydentem UEFA od 2016 roku i pozostanie na tym stanowisku co najmniej do 2027 roku. Wynika to z faktu, że Słoweniec chce zmienić statut na następnym Zgromadzeniu Ogólnym UEFA, zaplanowanym na 8 lutego, aby umożliwić mu pozostanie prezydentem do 2031 roku.

Niedawno zarówno włoska, jak i hiszpańska federacja piłkarska gościły mecze Superpucharu w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska inwestuje duże pieniądze w sport i chce nie tylko sprowadzić do swojego kraju największe europejskie gwiazdy, ale także gościć najbardziej prestiżowy turniej piłkarski: w 2034 roku Arabia Saudyjska będzie gospodarzem mistrzostw świata. Jak się okazuje – Arabia Saudyjska jest również chętna do organizacji finału Ligi Mistrzów, a teraz mocno lobbuje, aby dać swoim klubom wstęp z dziką kartą do Champions League. W tej kwestii prezydent UEFA mówi stanowczo: "Nie".

– Przynajmniej nie za mojej kadencji, ale nie będziemy tu wiecznie – powiedział Ceferin cytowany przez niemiecką agencję prasową DPA.