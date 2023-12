Wyjątkowe starcie przyjaciół w Pucharze Polski: Siemieniec kontra Szulczek. Pobiją się o ćwiartkę

Dwie wygrane Siemieńca

Poznali się na studiach na AWF w Katowicach. W ekstraklasie rywalizowali ze sobą już dwa razy. W ubiegłym sezonie Siemieniec ograł Szulczka 3:1 w ekstraklasie. Ostatnio znów był górą: przed kilkoma dniami jego podopieczni pokonali na wyjeździe 2:1 Wartę. Czy trzecie podejście będzie należało do szkoleniowca poznańskiej ekipy? Stawką będzie promocja do ćwierćfinału Pucharu Polski. Może być to trudne do zrealizowania, bo Jagiellonia w tym sezonie jest mocna u siebie. Jeszcze nikt nie zdobył twierdzy Białystok. Bilans w lidze: siedem wygranych, jeden remis. A jeszcze był triumf w Pucharze Polski ze Śląskiem. Który z przyjaciół: Siemieniec czy Szulczek zamelduje się w 1/4 finału?

Tajemniczy trener Jagiellonii

- Wnioski po ostatnim meczu chcę zachować dla siebie - powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media po triumfie w Grodzisku Wlkp. - Trwa strategiczna wojna z przeciwnikiem, który podobnie jak my, będzie chciał skorygować pewne rzeczy. Mieliśmy trochę farta, bo pierwszy gol był podarowany przez rywala. Przed nami kolejne starcie z Wartą, tym razem w Pucharze Polski. Zrobimy wszystko, aby awansować do kolejnej rundy - zapewnił wtedy szkoleniowiec Jagiellonii.

