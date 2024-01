Wywindował drużynę na pozycję wicelidera i dostał nagrodę. Nowy kontrakt dla trenera Jagiellonii

To tam Polonia Warszawa i Znicz Pruszków wykuwają formę. Co u beniaminków I ligi?

Siemieniec pochodzi z Czeladzi, a trenerem Jagiellonii został w kwietniu 2023 roku. Jest najmłodszym szkoleniowcem w ekstraklasie, bo przedwczoraj skończył 32 lata. Niemal na urodziny dostał prezent i to nie byle jaki, bo Jagiellonia przedłużyła z nim umowę na kolejne dwa lata. W ubiegłym sezonie Siemieniec, który przejął drużynę po Macieju Stolarczyku, wykonał postawione przed nim zadanie, bo utrzymał zespół w ekstraklasie.

Jagiellonia w sezonie 2022/23 zajęła 14 miejsce. W obecnych rozgrywkach spisuje się rewelacyjnie, bo po 19. kolejkach zajmuje drugie miejsce, tracąc do lidera Śląska Wrocław tylko 3 punkty. Zakwalifikowała się również do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Koroną Kielce. Siemieniec prowadził do tej pory Jagiellonię w 30 meczach, licząc ligę i Puchar Polski. Wygrał nich 17, siedem zremisował, sześć przegrał. Karierę trenerską zaczynał w Rozwoju Katowice, a później był asystentem w Chrobrym Głogów, Arce Gdynia i ŁKS-ie Łódź.

