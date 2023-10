i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Sobociński

Transferowa karuzela

Zapadła ostateczna decyzję. Polski piłkarz jednak odejdzie z Charlotte FC

To był bardzo udany sezon dla graczy Charlotte FC. Po raz pierwszy w historii klubu zespołowi udało się awansować do fazy play-off w Major Soccer League. Tu jednak progi okazały się już za wysokie: ekipa z Karoliny Północnej już w pierwszym spotkaniu uległa New York Red Bulls 2:5. Na boisku zobaczyliśmy w nim Karola Świderskiego i Kamila Jóźwiaka. Jan Sobociński całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.