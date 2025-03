Zapytali Goncalo Feio o sprawę z alimentami. Krótka odpowiedź trenera Legii po meczu z Motorem

Goncalo Feio zapytany o sprawę z alimentami po meczu Legii z Motorem

Dla Goncalo Feio nie był to udany powrót do Lublina. To w tym mieście pracował od września 2022 do marca 2024 roku i mocno przyczynił się do obecnej sytuacji, w której Motor gra w Ekstraklasie. Od kwietnia zeszłego roku Portugalczyk prowadzi jednak Legię Warszawa i w poniedziałek (10 marca) grał o cenne trzy punkty w walce o mistrzostwo. Jednak stołeczny zespół po raz kolejny rozczarował i po golu Motoru w ostatniej akcji jedynie zremisował 3:3, przez co na 10 kolejek do końca sezonu traci do prowadzącego Lecha Poznań aż 10 punktów. Nic dziwnego, że Feio nie był po tym meczu w dobrym humorze.

Kacper Rosa podarował Legii dwa prezenty. O tym błędzie bramkarza Motoru mówią wszyscy

- Nie broniąc lepiej niż tutaj, to nie mamy czego szukać. Nie można jechać po raz kolejny na wyjazd, strzelić trzy gole i trzy stracić. To był nasz 40. mecz w sezonie. Bardzo rzadko utrzymujemy czyste konto, bo nasz poziom bronienia nie jest odpowiedni. Tak jak i nasz poziom zarządzania meczem. To musimy poprawić - komentował na gorąco podczas konferencji. Ta niespodziewanie zeszła też na pozapiłkarskie tematy.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

W pewnym momencie Klaudia Kowalczyk z Radia Nowy Świat postanowiła zapytać Feio o głośną ostatnio sprawę z jego życia prywatnego. Adwokatka Aleksandra Kossakowska poruszyła bowiem w przestrzeni publicznej sprawę związaną z ustaleniem ojcostwa Feio. "Uprzejmie proszę zapytać, dlaczego nie odbiera dokumentów z sądu w Lublinie w sprawie o ustalenie ojcostwa" - zwróciła się na portalu X do Krzysztofa Marciniaka z Canal+ Sport przed wizytą trenera Legii w prowadzonym przez niego programie "Liga+ Extra".

- Jeszcze mam pytanie dotyczące może spraw bardziej prywatnych, czy odebrał Pan korespondencję z Lublina od mecenas Kossakowskiej? - zapytała na konferencji w tym mieście dziennikarka RNŚ. Odpowiedź Feio była jednak króciutka. - To jest konferencja piłkarska, dziękuję - odpowiedział trener Legii.

Adwokatka po swoim wpisie mówiła też o sprawie przeciwko Feio podczas wizyty w programie "Liga Minus" na kanale WeszłoTV. Ujawniła wtedy, że prowadzi sprawę na rzecz klientki, której ojcem dziecka ma być trener Legii. Chodzi o ustalenie ojcostwa i obowiązku alimentacyjnego, a dowody na jego ojcostwo mają być "niezbite".

Goncalo Feio o braku obrony i rzucie karnym z Motorem. Trener Legii tak mówi o walce o tytuł