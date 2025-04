co dalej?

Pokaz fajerwerków w meczu GKS-u Katowice z Legią Warszawa

Sobota, 26 kwietnia 2025 roku, to dzień szczególny, ponieważ właśnie tego dnia odbył się pogrzeb papieża Franciszka, który zmarł kilka dni wcześniej, w wielkanocny poniedziałek. W Polsce ogłoszono jednodniową żałobę narodową i nawet pojawiły się obawy fanów, że zostaną odwołane tego dnia wydarzenia sportowe. Tak się jednak nie stało, choć papieża Franciszka uczczono w inny sposób, choćby przez minutę ciszy przed wspomnianymi wydarzeniami. Z ciszą jednak niewiele wspólnego miało to, co zrobili kibice GKS-u Katowice przed starciem z Legią Warszawa.

Pirotechnika na stadionach to temat niezwykle szeroki i zawiły. Nie ma wątpliwości, że jest to zagrożenie pożarowe, a jeszcze gorzej się robi, gdy pirotechnika jest wykorzystywana do atakowania innych kibiców czy rzucana na boisko. Z drugiej strony jest duże społeczne przyzwolenie na pokazy pirotechniczne, a kluby mimo grożących kar nie prowadzą otwartej wojny z kibicami o wyeliminowanie pirotechniki ze swoich stadionów.

Tym razem pokaz zrobili kibice GKS-u Katowice przed meczem z Legią Warszawa. Fani katowickiej drużyny odpalili prawdziwe fajerwerki i pokaz ten nie przypominał „tradycyjnych” pokazów stadionowych, które często opierają się o odpalanie rac, a bardziej przypominał sylwestrową noc. Nagranie możecie obejrzeć poniżej.