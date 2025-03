Kacper Rosa podarował Legii dwa prezenty. O tym błędzie bramkarza Motoru mówią wszyscy

Mateusz Skrzypczak trafił Widzew, trafi do reprezentacji Polski? Adrian Siemieniec o występie Jagiellonii

Adrian Siemieniec determinacji i poświęceniu ze strony mistrza Polski. Trener Jagiellonii wspomniał też o piłkarskim farcie, co miał na myśli?

Kacper Rosa - o tym błędzie mówią już wszyscy

To nie był jego dzień, a pomyłki miały poważne konsekwencje. W pierwszej połowie Kacper Rosa złapał piłkę, a następnie rzucił ją przed siebie. Zachował się tak, jakby chciał rozpocząć akcję swojego zespołu. Do piłki podbiegł Marc Gual i strzelił gola dla Legii. To była najłatwiejsza i najdziwniejsza bramka zdobyta przez Hiszpana. Sędzia rozłożył ręce, bo też był zaskoczony reakcją bramkarza Motoru i wskazał na środek boiska.

Po spotkaniu Rosa tłumaczył, że usłyszał gwizdek i myślał, że ma wznowić grę, że zawodnik Legii znajdował się na pozycji spalonej. Wyznał, że nie chce tego rozpamiętywać. Przyznał się do błędu i dodał, że bierze to na klatę. Gwizdek słyszał także Samuel Mraz, który zdobył dwie bramki w starciu z Legią.

Kibice dopytują, co chciał zrobić bramkarz Motoru

Nagranie z błędem bramkarza Motoru podbija media społecznościowy. Znalazło się na koncie Troll Football, które obserwuje 4,4 mln osób pod tytułem "Polska liga nigdy nie zawodzi". Wszyscy zastanawiają się, co się w tej akcji wydarzyło. "Co myślał bramkarz? Spalony"? "Chcę być napastnikiem w tej lidze. Mogę? Proszę"

Ale to nie był koniec jego błędów. W drugiej połowie Rosa znów się zapomniał. Tym razem chciał złapać piłkę po dośrodkowaniu, ale wypuścił ją i z jego drugiego prezentu skorzystał Kacper Chodyna, który strzelił drugiego gola dla Legii. Jednak, żeby bramkarz Motoru nie czuł się samotny, to wsparł go Vladan Kovacević. W ostatniej akcji meczu trafił w piłkę i w rywal, a sędzia po analizie VAR podyktował jedenastkę. Bośniak strzał Samuela Mraza odbił przed siebie, a skapitulował po jego dobitce.

