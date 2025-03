i Autor: Cyfrasport Kacper Rosa

Szalony mecz w Lublinie

Motor wyrwał punkt Legii w ostatniej chwili! Koszmarne pomyłki bramkarzy, niewiarygodne błędy!

Co za emocje, co za dramaturgia do samego końca! Legia prowadziła w Lublinie trzy razy, a zwycięstwo straciła w doliczonym czasie w ostatniej akcji meczu, remisując z Motorem 3:3 na zakończenie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Fatalne pomyłki bramkarzy. Kacper Rosa zachowywał się jak Święty Mikołaj i podarował warszawskiej drużynie dwie bramki. A na koniec gola gospodarzom sprezentował Vladan Kovacević, po faulu którego był rzut karny. NIEWIARYGODNE, co się działo w tym spotkaniu.