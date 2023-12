Zaskakujący ruch Jagiellonii. Wicelider już wzmacnia kadrę na rundę rewanżową, kim jest nowy nabytek?

Aleksandar Vuković o podejściu i motywacji do rywala. Carina Gubin sprawi sensację w Pucharze Polski?

Zna trzy języki obce

Tym graczem jest Jetmir Haliti. Kosowianin związał się umową na 1,5 roku. To środkowy obrońca, który urodził się i wychował w Szwecji. W tym roku występował w AIK Sztokholm. Przed rokiem zadebiutował w reprezentacji Kosowa. Zagrał w spotkaniu z Armenią. W Jagiellonii będzie grał z numerem 4. Obecny był na meczu z Wartą Poznań w ramach Pucharu Polski. Zna trzy języki obce: angielski, albański i szwedzki.

Tak Jagiellonia uczciła awans w Pucharze Polski. Gwiazdy klubu z Podlasia pokazały ten rarytas

Nie boi się rywalizacji

- Jestem pełen pokory, ale ze wszystkich sił będę starał się wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce - powiedział Kosowianin w rozmowie z oficjalnym portalem Jagiellonii. - Trafiam do drużyny, która jest obecnie wiceliderem ekstraklasy i prezentuje bardzo dobry futbol. Chciałbym pomóc Jagiellonii w zakończeniu zmagań jak najwyżej w tabeli, najlepiej na podium. Uważam, że Jagiellonia to dla mnie krok do przodu - zaznaczył nowy nabytek białostoczan.

To trio zachwyca w Turcji! Polskie strzelby wystrzeliły aż miło. Co na to selekcjoner reprezentacji Polski?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał