Zawiedli w pucharach, zrehabilitują się w lidze? Legia i Raków zmierzą się w bezpośrednim starciu

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Wygląda na to, że po fantastycznym początku sezonu, w ostatnim czasie Legia Warszawa złapała delikatną zadyszkę. Wciąż zdecydowanie za wcześnie by mówić o jakimkolwiek kryzysie, faktem jest natomiast, że podopieczni Kosty Runjaicia przegrali dwa ostatnie mecze, nie strzelając w nich choćby jednej bramki. W minioną niedzielę wicemistrzowie Polski po bodaj najsłabszym meczu w bieżących rozgrywkach ulegli w Białymstoku Jagiellonii (0:2), w czwartek w meczu wyjazdowym ulegli z kolei AZ Alkmaar w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Sytuacja klubu ze stolicy na obu frontach wciąż jest całkiem dobra, ale mimo to sztabowi szkoleniowemu musiała zapalić się lampka ostrzegawcza. Znakomitą okazję do rehabilitacji Wojskowi będą mieli już w niedzielę, gdy w absolutnym hicie 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmą przy Łazienkowskiej 3 Raków Częstochowa. Niewykluczone natomiast, że w obliczu niezrozumiałych zajść po meczu w Holandii Runjaic nie będzie mógł skorzystać z usług Josue i Radovana Pankova, którzy… trafili do tamtejszego aresztu. Niemiecki opiekun Legii ma jednak na tyle szeroką kadrę, że nawet przy absencji dwóch ważnych ogniw nie powinno to szczególnie mocno odbić się na grze jego drużyny. Podobnie najwyraźniej uważają także eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płacą 2.28 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu Rakowa wyniesie z kolei 3.17 zł.

i Autor: TOTALbet

Zespół spod Jasnej Góry do niedzielnego szlagieru także nie przystąpi w najlepszych nastrojach. Mistrzowie Polski w miniony czwartek podejmowali w Sosnowcu Sturm Graz w ramach meczu drugiej kolejki Ligi Europy i wydawało się, że będzie to starcie, w którym o punkty będzie w teorii najłatwiej. Tymczasem zawodnicy Rakowa w niemal każdym aspekcie futbolowego rzemiosła odstawali od rywala i tak naprawdę głównie dzięki znakomitej postawie Vladana Kovacevicia przegrali zaledwie 0:1. Śmiało można wysnuć tezę, że gdyby nie serbski golkiper, zwycięstwo gości byłoby zdecydowanie bardziej okazałe. Finalnie postawa 25-latka na nic się niestety zdała, podopieczni Dawida Szwargi po dwóch meczach wciąż legitymują się bowiem zerowym dorobkiem – zarówno punktowym, jak i bramkowym. Nie zmienia to natomiast faktu, że częstochowianie wciąż całkiem dobrze radzą sobie w PKO BP Ekstraklasie. Ekipa broniąca wywalczonego przed kilkoma miesiącami tytułu zajmuje aktualnie miejsce na najniższym stopniu podium, mając przy tym – podobnie jak Legia – mecz zaległy do rozegrania. Nie ma chyba zatem większych wątpliwości, że niedzielny, bezpośredni pojedynek można określić mianem „o sześć punktów”. Kto ma większe szanse na wyjście z niego zwycięsko? W opinii TOTALbet jest to Legia. Kurs na zwycięstwo warszawian legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 2.28, w przypadku gości z Częstochowy jest to natomiast 3.17.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 2.28 remis – 3.60 Raków – 3.17

Podwójna szansa:

1X – 1.37 12 – 1.31 X2 – 1.60

Legia strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.65

Raków strzeli gola:

tak – 1.37 nie – 2.96

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.45 powyżej 1.5 – 1.30

poniżej 2.5 – 1.85 powyżej 2.5 – 1.93

poniżej 3.5 – 1.32 powyżej 3.5 – 3.30

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.20

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

