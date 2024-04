Zmiana na lepsze dla polskich drużyn w Lidze Mistrzów. Zyskujemy na wykluczeniu Rosjan, jest oficjalne potwierdzenie

Wynika to z wykluczenia drużyn rosyjskich, które będzie obowiązywało w sezonie 2024/25. Poinformował o tym Jan Sikorski, specjalista od tematów rankingowych w europejskiej piłce. Dlatego mistrzowie krajów zajmujących 23 i 24 miejsce w rankingu UEFA rozpoczną udział w eliminacjach Ligi Mistrzów od II rundy. Na tych pozycjach klasyfikowane są odpowiednio Szwecja i Polska. To również korzystne dlatego, że zespoły nie będą zmuszone tak wcześniej zaczynać rozgrywek, a będę mogły przedłużyć letnie przygotowania.

W minionym sezonie mistrz Polski Raków, rozgrywał mecze I rundy już 11 i 18 lipca. Na razie największe szanse na udział w tych elitarnych rozgrywkach ma prowadząca w tabeli ekstraklasy Jagiellonia. Nie będzie jednak mogła liczyć na rozstawienie w II rundzie eliminacji ze względu na niski krajowy współczynnik. Na tym etapie rozgrywek może trafić na mistrza takich krajów jak Chorwacja czy Dania. Na rozstawienie mogłyby liczyć tylko Legia i Lech, które to drużyny punktowały w europejskich rozgrywkach w ostatnich latach. Przejście jednej fazy, czyli awans do III rundy eliminacji zagwarantuje mistrzowi Polski co najmniej udział w fazie grupowej Ligi Konferencji, co przynosi znaczące profity finansowe.

