Znakomite widowisko w Szczecinie. Legia rozbiła Pogoń grając w osłabieniu [WIDEO]

Pierwsi to „Portowcy” zaserwowali akcję najwyższych lotów. Wahlqvist w sprinterskim tempie przedarł się prawą stroną, a Kamil Grosicki znalazł się na pozycji 9, i strzelił po ziemi obok Tobiasza. Rewanż Legii nastąpił szybko i był równie efektowny. Wszołek po swojemu pobiegł prawym skrzydłem, a jego dokładne dośrodkowanie strzałem głowa na gola zamienił Tomas Pekhart. Prawdziwe choć niezdrowe emocje mieliśmy przed przerwą. Artur Jędrzejczyk zatrzymał szarżującego Efhtymiosa Kouloursa. Ale nie tylko powalił, ale próbował butem ... wcisnąć w ziemię.

Tak przynajmniej wyglądało to na powtórkach telewizyjnych. Sędzia Tomasz Musiał zmienił pierwszą decyzję o żółtej kartce i wyrzucił Jędzę z boiska. Ten był tak rozsierdzony, że nie chciał z niego zejść. Próbował coś wyperswadować Koulourisowi , ale w końcu koledzy z drużyny wyperswadowali jemu, żeby poszedł do szatni. Jeszcze po drodze zaczął wykonywać mało eleganckie gesty w stronę publiczności. Pogoń po przerwie szybko wykorzystała grę w przewadze i zrobił to właśnie Koulouris, precyzyjnym strzałem lewą nogą. Mecz w dalszym ciągu był ostry, kości trzeszczały i coraz bardziej obrona Portowców. Doszło do prawdziwej wymiany ciosów. Mimo, gry w osłabieniu skuteczniejsi byli legioniści, a decydującego gola strzelił Steve Kapuadi. Legia pokazała, że tym sezonie lepiej nie iść z nią na wymianę ciosów. Dzisiaj skończyło się to bardzo źle dla Pogoni.

