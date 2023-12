Wojna nie wybiera, dotyka wszystkich. Ojciec reprezentanta Ukrainy ciężko ranny

Piłkarz reprezentacji wrzeszczał z bólu w szatni. Przerażające kulisy tragedii zawodnika, łzy same napływają do oczu

Poinformował o tym francuski portal sudouest.fr. Ojciec Ignatenki stanął w obronie swojego kraju i jako cywil wstąpił do wojska. Działania wojenne w Bachmucie, miasta we wschodniej Ukrainie, trwają praktycznie od sierpnia 2022 roku. Są jednymi z najbardziej krwawych po inwazji Rosji na Ukrainę. Według francuskiego portalu, ojciec piłkarza został ciężko ranny w ostatnich dniach i przetransportowano go do szpitala w Hamburgu.Tam natychmiast przeszedł operację i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast będzie potrzebna długa rehabilitacja.

26-letni Danylo Ignatenko trafił do Bordeaux z Szachtara Donieck w lipcu 2022 roku. Francuzi zapłacili za niego 1 mln euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Ferencvarosu i Dnipro. Grający najczęściej na pozycji pomocnika jest 6-krotnym reprezentantem Ukrainy. Ostatni raz wystąpił w meczu towarzyskim przeciwko Niemcom w czerwcu tego roku. Bordeaux w ubiegłym sezonie zajęło ostatnie miejsce w Ligue 1 i spadło do drugiej ligi. Przechodziło też duży kryzys finansowy. Obecnie zajmuje 13 miejsce w Ligue 2, a piłkarzem tego klubu jest polski bramkarz Rafał Strączek.

