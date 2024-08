Ajax - Jagiellonia NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji Ligi Europy dzisiaj 29.08.2024

Ajax i Jagiellonia Białystok walczą o awans do Ligi Europy, ale po pierwszym meczu trudno być optymistą. Piłkarze z Holandii przyjechali do Polski i rozbili mistrza Ekstraklasy aż 4:1, choć to Jaga pierwsza strzeliła gola. Były to miłe złego początki, ale w rewanżu można odrobić całą stratę. Będzie o to piekielnie trudno, bo to Ajax od początku uchodził za faworyta, a z trzybramkową zaliczką może podejść do drugiego meczu w Amsterdamie z wyjątkowym spokojem. Jagiellonia i tak wykonała plan minimum na lato, bo nawet w razie porażki zagra jesienią w europejskich pucharach - ma zagwarantowany występ w Lidze Konferencji. Wierzymy, że to pozwoli "Dumie Podlasia" napędzić strachu faworyzowanemu Ajaxowi, choć ostatni czas drużyny Adriana Siemieńca jest fatalny. Mistrzowie Polski przegrali pięć kolejnych spotkań, a w czterech ostatnich tracili co najmniej trzy gole. Czy przełamią się akurat w Amsterdamie?

Mecz Ajax - Jagiellonia w rundzie play-off eliminacji Ligi Europy odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia. Początek o godzinie 20:00. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 1 i Super Polsat, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Jaga potrzebuje zwycięstwa różnicą co najmniej 3 goli, aby doprowadzić do dogrywki.