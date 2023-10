Austriacy przypuszczą S(z)turm na Częstochowę? Raków chce zgarnąć pierwsze punkty w fazie grupowej

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Sturm Graz

Choć mistrzowie Polski z bardzo dobrej strony pokazali się w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów – pokonując po drodze Florę Tallin, Karabach Agdam oraz Aris Limassol – ostatecznie nie udało im się zakwalifikować do fazy grupowej najbardziej elitarnych rozgrywek klubowych na świecie. Przeszkodą nie do przeskoczenia okazała się duńska FC Kopenhaga, która wygrywając w dwumeczu 2:1 odarła Raków ze złudzeń. Nie zmienia to natomiast faktu, że częstochowianie znaleźli się w fazie grupowej Ligi Europy, co i tak stanowi dla nich największy sukces podczas dotychczasowej, międzynarodowej przygody. Paradoksalnie już w swoim pierwszym meczu w tych rozgrywkach podopieczni Dawida Szwargi trafili na najmocniejszego rywala, z którym do tej pory przyszło im się mierzyć. Atalanta Bergamo jest bowiem drużyną o uznanej europejskiej klasie, co pokazała w bezpośrednim starciu, będąc w każdym aspekcie zespołem zdecydowanie lepszym i wygrywając zasłużenie 2:0. Choć zespół spod Jasnej Góry nie zaprezentował się w tym starciu z dobrej strony, porażka na Półwyspie Apenińskim była niejako wkalkulowana, a zawodnicy i sztab mają świadomość, że decydujące w kontekście ewentualnego awansu spotkania dopiero nadejdą. Pierwsze z nich będzie miało miejsce już w czwartek, gdy w Sosnowcu Raków podejmie Sturm Graz. Choć zdaniem TOTALbet Austriacy nie będą w tej rywalizacji bez szans, legalny polski bukmacher nieco więcej szans na triumf daje w tym przypadku gospodarzom.

Goście do Sosnowca przyjadą jednak mocno zmobilizowani i wcale nie będą stali na straconej pozycji. Choć w naszym kraju jest to zespół niedoceniany, w jego szeregach znajdziemy kilku bardzo interesujących zawodników, którzy mogą napsuć częstochowskiej defensywie sporo krwi. Do tego grona z pewnością musimy zaliczyć Szymona Włodarczyka, który po letnim transferze z Górnika Zabrze znakomicie odnalazł się w nowym środowisku. 20-letni snajper zdążył już rozegrać w barwach Sturmu 14 spotkań, w trakcie których 7-krotnie pokonywał golkiperów rywali, dokładając do tego również dwie asysty. Bilans niczego sobie, a i jego obecny klub radzi sobie w bieżących rozgrywkach bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że podopieczni Christiana Ilzera po 9 kolejkach austriackiej Bundesligi zajmują miejsce jedynie za plecami RB Salzburg, będąc jednocześnie jedyną niepokonaną drużyną w całej stawce. Także na inaugurację w Lidze Europy zespół z Grazu zaprezentował się bardzo solidnie, tocząc zacięty bój o zwycięstwo ze Sportingiem Lizbona. Choć ostatecznie lepsi okazali się Portugalczycy, o których wygranej przesądziły dwa gole strzelone w ostatnim kwadransie, Włodarczyk i spółka pozostawili po sobie naprawdę dobre wrażenie. Ostatecznie nie udało im się jednak zdobyć choćby punktu, co oznacza, że w najbliższy czwartek będą musieli przypuścić S(z)turm na Częstochowę. Czy misja ta ma szansę powodzenia? Zdaniem TOTALbet – tak, choć nieznacznym faworytem pozostają mistrzowie Polski. Kurs na zwycięstwo Rakowa wynosi bowiem 2.31, w przypadku Austriaków jest to 2.97.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Raków – 2.31 remis – 3.32 Sturm – 2.97

Podwójna szansa:

1X – 1.38 12 – 1.31 X2 – 1.52

Raków strzeli gola:

tak – 1.28 nie – 3.35

Sturm strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 2.95

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.20 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.76 powyżej 2.5 – 1.96

poniżej 3.5 – 1.28 powyżej 3.5 – 3.32

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 6.10

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 9.75

