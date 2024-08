i Autor: Cyfrasport Brondby - Legia RELACJA NA ŻYWO. WYNIK live meczu Legii w eliminacjach Ligi Konferencji dzisiaj 8.08.2024

Trudny wyjazd

Legia Warszawa rozpocznie dziś walkę o awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Brondby to jej rywal w III rundzie i legioniści rozpoczną dwumecz od trudnego wyjazdu. Korzystny wynik byłby sporą zaliczką przed rewanżem w Warszawie, jednak pod Kopenhagą na pewno nie będzie o to łatwo. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Brondby - Legia na Sport.se.pl od 19:00!