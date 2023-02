Cezary Kulesza ma wielkie plany! Stara się o organizację ważnego, europejskiego wydarzenia

Co planuje rywal Lecha

Polscy kibice mają powody do radości! Wiosną europejskie puchary zawitają nie tylko do Poznania

Będzie co oglądać!

W ostatnich latach największą imprezą organizowaną w Polsce były zdecydowanie mistrzostwa Europy w 2012 roku. Choć na tak wielki turniej przyjdzie nam pewnie jeszcze długo poczekać, to nie oznacza, że PZPN siedzi z założonymi rękoma. W Polsce odbyły się m.in. mistrzostwa świata do lat 20, ale żeby kibice mieli szansę zetknąć się z piłką na wysokim poziomie, nie zawsze trzeba organizować całych rozgrywek. Cezary Kulesza postanowił tym razem postarać się o finał Ligi Konferencji Europy – trzeciego w hierarchii pucharu europejskiego.

Finał europejskiego pucharu w Polsce? Znamy miejsce!

Pomysł, aby zorganizować finał Ligi Konferencji Europy w Polsce pojawił się już w 2022 roku. PZPN we współpracy z ministerstwem sportu stara się o organizację starcia finałowego w 2024 lub 2025 roku. Z projektu przedstawionego na rządowej stronie gov.pl dowiadujemy się, że miejscem rozegrania finału LKE ma być Tauron Arena Wrocław, obecnie obiekt wykorzystywany przez ekstraklasowy Śląsk Wrocław.

Liga Konferencji Europy, choć jest trzecim co do ważności pucharem, także potrafi wywołać wiele emocji. Pierwszy finał w historii tych rozgrywek został przeprowadzony na ledwie 19-tysięcznym obiekcie w Tiranie, a po tytuł sięgnęła AS Roma. W tym roku w walce o trofeum wciąż pozostaje Lech Poznań, który wyszedł z grupy zajmując drugie miejsce za Villarrealem, a jego rywalem w 1/16 finału LKE będzie Bodo/Glimt.