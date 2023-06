Cezary Kulesza potwierdził. Finał wielkiej imprezy rozegrany zostanie w Polsce! Przekazano oficjalną informację

to byłby hit

Od dwóch sezonów fani europejskiej piłki mają zdecydowanie więcej meczów, które mogą śledzić. Do istniejącej od lat Ligi Mistrzów i Ligi Europy dołączyły trzecie rozgrywki – Liga Konferencji Europy, która pozwala nieco mniejszym klubom walczyć o prestiż i pieniądze z europejskiej kasy. O tym, jak wiele można zyskać, przekonał się choćby Lech Poznań, który w minionym sezonie dotarł do ćwierćfinału LKE. Niedawno pojawiły się głosy, że finał tej imprezy może w 2024 lub 2025 roku trafić do Polski. Teraz Cezary Kulesza potwierdził te informacje.

Kulesza przekazał wspaniałe wieści dla kibiców

Prezes PZPN za pośrednictwem Twittera przekazał informację, że w Polsce w 2025 roku rozegrane zostaną mistrzostwa Europy dziewcząt do lat 19, a także wspomniany już finał LKE, który zostanie rozegrany we Wrocławiu. – Cieszę się, że nasze starania i rozmowy okazały się skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty. Z dumą i radością przyjmuję decyzję UEFA o tym, że w 2025 nasz kraj będzie gospodarzem Mistrzostw Europy U-19 dziewcząt, a także finału Ligi Konferencji Europy, który odbędzie się we Wrocławiu. Wierzę, że wydarzenia te pozytywnie wpłyną zarówno na rozwój piłkarstwa kobiecego, na który od dłuższego czasu mocno stawia PZPN, jak i prestiż futbolu klubowego – napisał Cezary Kulesza.