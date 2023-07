Choć mamy lipiec, trener Lecha już myśli o… Świętach Bożego Narodzenia. Dokładnie wyjaśnił, o co mu chodzi

Korupcja w Lidze Konferencji Europy? Padły poważne podejrzenia co do wyniku jednego z meczów, media ujawniają

- Jesteśmy faworytem, to prawda – mówił opiekun Kolejorza na przedmeczowej konferencji, odpowiadając na jedno z pytań. - Gramy u siebie, jesteśmy także ćwierćfinalistą poprzedniej edycji tych rozgrywek – przypominał naturalne „przewagi” poznaniaków. - Ale mamy szacunek do rywala, wysłaliśmy człowieka na jego mecz, by zebrał informację o przeciwniku, abyśmy mogli jak najlepiej przygotować się do dwumeczu. Żalgiris to dobrze zorganizowany zespół, grający ustawieniem 1-4-3-3. My jednak przede wszystkim musimy skupić się na sobie wykonać swoją robotę, bo łatwych rywali nie ma już nigdzie na świecie.

„Swoją robotę” będą mogli mogli wykonywać także Radosław Murawski i Afonso Sousa, choć w meczu z Piastem odnieśli drobne – jak się na szczęście okazało – urazy. Nie będzie za to w meczowej kadrze na Żalgiris Iworyjczyka Adriela Ba Louy oraz – co było wiadomo już wcześniej – Filipa Dagertahla i Niki Kwekweskiriego, a także zawieszonego Bartosza Salamona. Będzie za to bohater wspomnianej potyczki w Gliwicach, Filip Marchwiński, szykujący się na kontynuację strzeleckiej passy w również w pucharach.

- Mamy w kadrze więcej niż 11 zawodników, dlatego rotacje są potrzebne. Kilku piłkarzy jest jeszcze tak naprawdę w okresie przygotowawczym, bowiem zaczęli trenować nieco później niż pozostali, dlatego oni potrzebują tych minut na boisku – nie zdradzając konkretów, van den Brom zapowiedział zmiany w wyjściowej jedenastce w porównaniu do boju ligowego. - Nie będzie natomiast zmiany w bramce, zagra Filip Bednarek - podkreślił Holender.

John van den Brom już myśli o… Świętach Bożego Narodzenia

Szkoleniowiec Kolejorza zapewnił, że i w obecnym sezonie jego podopieczni mają wielką ochotę na piękną pucharową przygodę, podobną do tej minionej. - Jestem szczęśliwy, że znów zaczynamy grę w Lidze Konferencji. Wszyscy wiedzą, co osiągnęliśmy w poprzedniej edycji i to jest też naszym celem w tych rozgrywkach – zapewnił van den Brom. - Mam nadzieję, że dzięki pucharom długo będziemy w takim systemie kalendarzowym czwartek-niedziela, aż do świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku potrafiliśmy sobie z tym poradzić, piłkarze też wiedzą jak to wyglądało, i to zaakceptowali – zakończył holenderski opiekun Lecha.

Mecz Lech – Żagliris Kowno w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy rozpocznie się przy Bułgarskiej w Poznaniu w czwartek o godz. 20.30. Transmisja w TVP Sport.

