Co za gol! Przebiegł pół boiska i wykonał slalom między rywalami [WIDEO]

Bergvall skończył na początku lutego 18 lat i uważany jest za wielki talent. Interesowała się nim Barcelona, ale odrzucił jej ofertę i wybiera się na Wyspy. Od lipca tego roku będzie zawodnikiem Tottenhamu, który zapłacił za niego 10 mln euro. Na razie młody Szwed występujący na pozycji środkowego pomocnika strzela gole w rodzimej Allsvenskan i pucharze tego kraju. Właśnie dzisiaj Djurgarden rozgrywało mecz pucharowy z United Nordic występującym na trzecim poziomie rozgrywek. Bergvall strzelił w meczu dwa gole, a przy drugim zabawił się z rywalami.

Przejął piłkę na własnej połowie i ruszył na bramkę zespołu gospodarzy, mijając kolejnych rywali. Nie sprawiało mu to wielkiej trudności i licząc bramkarza, to wymanewrował sześciu przeciwników, po czym z bliska kopnął piłkę do siatki. Jego zespół wygrał ostatecznie 5:0 i awansował do kolejnej rundy. W lidze szwedzkiej Djurgarden w poprzednim sezonie zajęło 4. miejsce. Co ciekawe, w tym zespole występuje starszy o niecałe dwa lata brat Lucasa, Theo Bergvall. Nowy sezon w Szwecji rozpocznie się 30 marca. Lucas Begvall ma za sobą już debiut w pierwszej reprezentacji kraju, który zaliczył w styczniu tego roku przeciwko Estonii w meczu towarzyskim.

