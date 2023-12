Dawid Szwarga przed meczem z Atalantą przywołał dobrze znane jego drużynie hasło. Ma otworzyć jego zespołowi drogę do dalszej gry w Europie

Wiemy już, jak Atalanta podeszła do rewanżu z Rakowem. A co na to nasz ekspert? „Włosi potrafią liczyć pieniądze” [ROZMOWA SE]

- Traktujemy ten mecz jako najważniejszy w naszych karierach – mówi przed czwartkową konfrontacją kapitan Rakowa, Fran Tudor. Dawid Szwarga przyznaje natomiast, że do wagi każdej kolejnej potyczki na międzynarodowej arenie jego podopieczni zdążyli już przywyknąć. Stres negatywny nie będzie więc przeszkodą.

- Hasło „bardzo ważny mecz” towarzyszy nam od wielu miesięcy; od potyczek z Karabachem i Arisem, przez decydujący o naszym „być albo nie być w Lidze Mistrzów” dwumecz z FC Kopenhaga, aż po każde starcie w Lidze Europy – przypomina trener Rakowa. - Zatem teraz, po tych wszystkich doświadczeniach, hasło to jest wyłącznie pozytywnym paliwem, wywołuje ekscytację, a nie nerwy – dodaje Szwarga.

Owo – jak mówi – „pozytywne paliwo” niezbędne jest w sytuacji, w której Raków w ciągu ledwie sześciu miesięcy rozegra dawkę spotkań przewidzianą na cały sezon ekstraklasy (mecz z Atalantą będzie 34. grą o stawkę częstochowskiej drużyny tej jesieni). - Ale nawet jeśli ktoś po 30 meczach czuje jakieś zmęczenie, to stawka i otoczka czwartkowej potyczki oraz jakość rywala powinny doprowadzić do tego, że będzie zwarty i gotowy dać z siebie wszystko – zaznacza trener mistrzów kraju.

Jakość rywala – jak zresztą przewidywał w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Czachowski, spec od włoskiej piłki – może być odmienna, niż w pierwszym starciu. Trener Gian Piero Gasperini kilku zawodników podstawowego składu zostawił bowiem w Bergamo. - Ci piłkarze, których zobaczymy na boisku, a którzy do tej pory grali mniej, zrobią wszystko, by się pokazać trenerowi, dać mu do myślenia, udowodnić swoją wartość. A różnica w umiejętnościach między nimi a tymi, których zabraknie, jest naprawdę niewielka – podkreśla jednak Dawid Szwarga.

- Zbieramy oczywiście informacje o przeciwniku – deklaruje - ale najważniejsze dla mnie jest to, jak my się zaprezentujemy. Zrobimy wszystko, by dać sobie szansę na wygranie, na awans i na grę wiosną w pucharach. Za nami wiele spotkań w Europie, kapitalne doświadczenie i świetne emocje. Chcemy, by trwały jak najdłużej – kończy optymistycznie opiekun ekipy spod Jasnej Góry.

Początek meczu Raków – Atalanta Bergamo w Sosnowcu w czwartek o godz. 21.00. Transmisja w TVP Sport oraz na platformie Viaplay.