Ernest Muci o motywacji w meczu z Aston Villą. Będzie chciał zapracować na transfer?

Kosta Runjaić powiedział co myśli o Aston Villi. Same konkrety, bez wątpliwości

W Częstochowie nie porzucono myśli o wiośnie na europejskich arenach. „Mamy szansę, by oddać Austriakom”

Aston Villa - Legia Warszawa w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

W pierwszej kolejce fazy grupowej Legia sensacyjnie pokonała faworyzowanego rywala na własnym stadionie 3:2. W czwartek o powtórzenie tego rezultatu na Villa Park będzie trudno, ale legioniści zapowiadają walkę o zwycięstwo.

- Myślę, że nie zapomnimy tamtego meczu – wspomina Muci. - Zagraliśmy świetny mecz. Możemy to powtórzyć jutro. Chcemy w czwartek zapewnić sobie awans do fazy play-off. Obie drużyny mają po punkcie do awansu. Możemy zrobić coś dobrego i zakwalifikować się – zaznacza Ernest Muci.

Gra na angielskim terenie to okno wystawowe dla piłkarzy. Muci już w pierwszym meczu pokazał się Anglikom świetną grą, teraz chce zrobić podobnie.

- Z taką samą motywacją podchodzę do każdego meczu – zaznacza jednak Muci. - Ale muszę powiedzieć, ze bezie ekstra motywacja, ze względu na stadion, na kibiców – dodaje.

