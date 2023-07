To my kibice?

W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy, Lech Poznań pewnie wygrał z Żalgirisem Kowno 3:1 i zaliczką pojedzie na wyjazd na Litwę, by postawić tam kropkę nad "i" i awansować do kolejnej fazy. Tego niestety mogą nie zobaczyć kibice "Kolejorza", którzy nie wybiorą się na wycieczkę do Kowna. Jak donosi portal "Weszło", wciąż trwają negocjacje "TVP Sport" ze stroną litewską odnośnie transmisji spotkania, które w Litwie nie obchodzi zbyt wielu kibiców.

Fani Lech Poznań złapią się za głowę po tych informacjach. Nie wygląda to dobrze

Polscy kibice futbolu przywykli już do tego, że przygody polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów są transmitowane w telewizji bez względu na to, w której rundzie rozpoczynają swoją batalię kluby znad Wisły. Okazuje się jednak, że Litwini nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego tym bardziej, że Żalgiris najpewniej odpadnie z eliminacji. Okazuje się, że Litwini planują nawet wyemitowanie sygnału PPV, przez co nie zostanie on udostępniony polskiej telewizji.

Fatalne wieści przed rewanżem Lecha w LKE! Prawdziwe kuriozum, fani złapią się za głowy po tych doniesieniach

Zdaniem portalu "Weszło", Litwini mogą chcieć zarobić na polskich kibicach, którzy będą chcieli obejrzeć to spotkanie na żywo i w grę wchodzi transmisja sygnału PPV. Co prawda wciąż trwają jeszcze rozmowy pomiędzy "TVP Sport" i Litwinami, a do negocjacji włączył się nawet Lech Poznań, jednak ekipa z Kowna ma pełnię władzy jeśli chodzi o zarządzenie prawami do transmisji tego spotkania i może się okazać, że nie wyemituje meczu w ogóle.

