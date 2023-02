FC Barcelona - Manchester United TV Transmisja NA ŻYWO Liga Europy Gdzie oglądać mecz Barcelona - Manchester United STREAM ONLINE LIVE 16.02.2023 Na jakim programie Barcelona - Manchester United w TV dzisiaj

Spis treści

FC Barcelona podejmuje Manchester United w hicie 1/8 finału Ligi Europy. Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcy w hiszpańskiej LaLiga radzą sobie znakomicie, wygrywając kolejne spotkania i pewnie zmierzając po tytuł. Manchester United w angielskiej Premier League zajmuje trzecie miejsce, za Manchesterem City i Arsenalem Londyn. Pierwszy mecz FC Barcelona - Manchester United dzisiaj na Camp Nou. Rewanż za tydzień na Old Trafford.

Barcelona - Manchester United TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz dzisiaj 16.02.2023

FC Barcelona jest liderem w hiszpańskiej LaLiga, ale Liga Europy to zupełnie inne wyzwanie. Podoła mu? – Barca doszła dziś do punktu, w którym każdy milion jest dla niej ważny. W jej sytuacji finansowej nagroda za triumf w Lidze Europy (8,6 mln euro – red.) może mieć znaczenie - analizuje trener Jan Urban, były reprezentant Polki i gwiazdor hiszpańskiej ligi. - Premia za kolejne awanse, kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach – to jest gra warta świeczki. W drodze po pieniądze na początku trafił się graczom Barcelony rywal z półki najwyższej. I fajnie: komplet na Camp Nou murowany, a jeśli przejdą tego rywala, to najtrudniejsze zadanie będzie już za nimi - dodaje Jan Urban.

Barcelona - Manchester United Gdzie oglądać mecz Liga Europy Barcelona - United w TV dzisiaj

Robert Lewandowski zdobył tylko jedną bramkę w sześciu ostatnich występach ligowych. Rywale już go rozczytali? – Trochę tak. Ale ja bym nie koncentrował się na tym, że trafia rzadziej. Wysoko oceniam rolę Roberta w Barcelonie - podkreśla trener Jan Urban. - Jest liderem dla młodych chłopaków. No i nie jest rzeczą normalną, że taka gwiazda jak "Lewy" pracuje tak wiele i tak mocno w defensywie. Ale oczywiście jego główne zadanie to wciąż strzelanie goli - dodaje Jan Urban. Czy dzisiaj Lewandowski swoimi bramkami zgotuje Diabłom piekło? – Jeżeli Barca chce, by zdobywał gole, musi mu stwarzać więcej sytuacji. Robert grający w Barcelonie Guardioli czy Luisa Enrique strzelałby bramki jak z karabinu maszynowego - stwierdza Jan Urban.

Barcelona - Manchester United STREAM ONLINE LIVE Liga Europy Transmisja ONLINE 16.02.2023

Mecz FC Barcelona - Manchester United w 1/8 finału Ligi Europy zostanie rozegrany w czwartek 16 lutego 2023 r. Początek meczu FC Barcelona - Manchester United o godzinie 18.45 polskiego czasu. Transmisja NA ŻYWO z meczu FC Barcelona - Manchester United na platformie Viaplay.

𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐎𝐎𝐍An all-new episode of Barça vs Manchester United pic.twitter.com/CbtKIVCV3X— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2023