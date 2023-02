FC Barcelona - Manchester United RELACJA NA ŻYWO live online Barcelona - United za darmo Liga Europy: mecz Barcelona - Manchester United WYNIK na żywo

Radosław Murawski przed starciem z Bodø/Glimt zwraca uwagę na ważną rzecz. To może być atut Kolejorza [ROZMOWA SE]

Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu 1/16 finału Ligi Europy FC Barcelona - Manchester United! Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:45. Zapraszamy!

Patrząc jedynie na nazwy obu drużyn, które spotkają się dziś na Camp Nou w ramach pierwszego spotkania 1/16 finału Ligi Europy, FC Barcelona - Manchester United można by było odnieść wrażenie, że przed nami kolejny szlagier Ligi Mistrzów. Niestety starcie, które równie dobrze mogłoby być wielkim finałem rozgrywek ma miejsce już podczas pierwszej rundy fazy play-off. FC Barcelona jesienią nie poradziła sobie zbyt dobrze w Lidzie Mistrzów i zajęła trzecie miejsce ustępując Bayernowi Monachium oraz Interowi. Manchester United z kolei zajął drugie miejsce w swojej grupie Ligi Europy, będąc zaledwie o jedną bramkę gorszym od Realu Sociedad. W konsekwencji do hiszpańska drużyna awansowała bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy, a angielska ekipa musi walczyć w hicie FC Barcelona - Manchester United. Obie ekipy prezentują się jednak teraz o wiele lepiej, niż jeszcze jesienią. Barcelona prowadzi w lidze mając sporą przewagę nad Realem Madryt, a Manchester United ustępuje w lidze tylko City i Arsenalowi. Spotkanie FC Barcelona - Manchester United zapowiada się więc niezwykle emocjonująco! Zapraszamy na relacje na żywo z meczu FC Barcelona - Manchester United!