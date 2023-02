Manchester United - FC Barcelona TV Transmisja NA ŻYWO Liga Europy Gdzie oglądać mecz Manchester United - Barcelona STREAM ONLINE LIVE 23.02.2023 Na jakim programie Manchester United - Barcelona w TV dzisiaj

Spis treści

Mecz Manchester United - FC Barcelona dzisiaj zapowiada się pasjonująco. Przed nami druga odsłona hitu w 1/6 finału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu padł remis 2:2. Czy Robert Lewandowski uratuje hiszpańskiego giganta przed katastrofą, jaką byłby brak awansu do kolejnej rundy? Polak w pierwszym meczu na Camp Nou zaliczył dość bezbarwny występ. Dużo lepiej wypadł Marcu Rashford, napastnik Manchesteru United.

Manchester United czy FC Barcelona? Czerwone Diabły czy Robert Lewandowski? Kto będzie górą i wywalczy awans? Były bramkarz angielskiego klubu Tomasz Kuszczak życzy „Lewemu” goli w Teatrze Marzeń, ale przewiduje awans United. – Manchester pokazał się w Katalonii z dobrej strony. Lekka przewaga jest teraz po jego stronie, bo gra na Old Traffod. To duży atut, ale jednak zmierzy się z Barceloną. Hiszpański zespół zawsze stanowi wyzwanie, poza tym ma Roberta Lewandowskiego, który jest silnym punktem Katalończyków - podkreśla Tomasz Kuszczak. Ostatnio Lewandowski odzyskał skuteczność. To nie jest dobra wiadomość dla angielskiego klubu. – Zabawnie to brzmi, gdy mówimy, że Robert się przełamał, bo trafił pierwszy raz od trzech spotkań… Znamy jego klasę. On potrafi strzelić wszędzie, każdemu bramkarzowi i w każdej sytuacji. „Lewy” to napastnik z najwyższej, światowej półki. Doceniam to, co osiągnął. On niczego się nie boi - dodaje Kuszczak.

Manchester United ostatnio coraz lepiej prezentuje się w angielskiej Premier League. To będzie pierwszy występ Lewandowskiego na Old Trafford. Diabły zgotują mu piekło? – Atmosfera tam jest niesamowita! Robert będzie miał okazję się przekonać, jaki superdoping potrafią zrobić angielscy kibice w Teatrze Marzeń. Zobaczy, że Old Trafford to stadion z duszą. Będzie miał co wspominać. Będę na tym spotkaniu - podkreśla Tomasz Kuszczak. – Kibicuję Manchesterowi. Mam nadzieję, że Robert strzeli dwa gole, ale wierzę w to, że United odpowie trzema bramkami. Cały zespół jest teraz w dobrej formie, solidnie to wygląda w lidze angielskiej, gdzie zajmuje trzecie miejsce. Dobrze się ogląda mecze Czerwonych Diabłów. Dlatego jestem optymistą przed rewanżem z Barceloną - dodaje były bramkarz United.

Mecz Manchester United - FC Barcelona w 1/16 finału Ligi Europy zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego 2023 r. Początek meczu Manchester United - FC Barcelona o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja NA ŻYWO z meczu Manchester United - FC Barcelona na platformie streamingowej Viaplay.

