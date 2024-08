Jagiellonia szykuje się do gry z Ajaksem, a tu takie wieści! Przyjechał pomóc prosto z Włoch: „Jestem konkretnym zawodnikiem”

Dwuletnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny rok, podpisał Marcin Listkowski - poinformował we wtorek białostocki klub. 26-letni skrzydłowy, w przeszłości młodzieżowy reprezentant kraju, wraca do Polski po kilkuletniej grze we włoskich zespołach.

Wychowanek Lecha Rypin do ekstraklasy przebijał się w akademii piłkarskiej szczecińskiej Pogoni, i właśnie w szeregach „portowców” zaliczył potem niemal sto występów w elicie. W międzyczasie – na wypożyczeniu w Częstochowie – zdołał też z Rakowem (pod okiem Marka Papszuna) wpisać sobie w CV awans do grona najlepszych krajowych drużyn.

Po powrocie do Pogoni znów nie grał regularnie i ostatecznie w połowie 2020 roku trafił do włoskiego Lecce; z którym awansował do Serie A. Tam jednak nie zdołał wywalczyć na stałe miejsca w podstawowym składzie i został wypożyczony do Brescii w Serie B. Po powrocie do Lecce znowu trafił na wypożyczenie, tym razem do Lecco.

- Życiowo dużo nauczyłem się, dojrzałem jako człowiek. Pod względem piłkarskim ten okres też dał mi bardzo wiele. Awansowałem do Serie A, potem było trochę gorzej, mniej grałem, ale ciągle byłem w treningu na najwyższym poziomie. Rozwinąłem się i jestem bardziej konkretnym zawodnikiem – zapewnił Listkowski, cytowany przez klubowe media.

Eksszczecinian ma zastąpić w Jagiellonii Dominika Marczuka, który w ubiegłym tygodniu trafił do amerykańskiej MLS (Real Salt Lake). W meczu minionej kolejki, przegranym przez Jagiellonię z Cracovią 2:4, na pozycji Marczuka zagrał Hiszpan Miki Villar, pozyskany przed sezonem z Wisły Kraków.

Mecz Jagiellonia – Ajax Amsterdam w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy rozpocznie się w czwartek o godz. 20.45 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na kanale Superpolsat.

