Kamil Bortniczuk grzmi po wydarzeniach w Holandii! Minister Sportu powiedział o tym wprost, jasna deklaracja

Co tam się działo?!

Już przed meczem Alkmaar - Legia doszło do starć. Jeden z policjantów stracił przytomność, Holendrzy mówią o szturmie

Do niecodziennych zdarzeń doszło po meczu w ramach Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa, a AZ Alkmaar. Spotkanie nie odbyło się po myśli podopiecznych Kosty Runjaicia. "Wojskowi" w 52. minucie stracili bramkę, a na listę strzelców wpisał się Vangelis Pavlidis. Warszawski zespół od 65. minuty grali w przewadze, ponieważ Mayckel Lahdo otrzymał czerwoną kartkę, jednak nie udało się utytułowanej polskiej drużyny doprowadzić do zwycięstwa, czy remisu. Mecz przeszedł do historii, ale sytuację, które wydarzyły się po spotkaniu odbiły się szerokim echem i na pewno szybko nie zostaną zamiecione pod dywan. Piłkarze oraz sam Dariusz Mioduski zostali zaatakowani przez ochronę oraz policję. Prezes klubu został uderzony, a dwóch zawodników - Josue oraz Radovan Pankov zostali aresztowani.

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ⁦@LegiaWarszawa⁩ D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu— Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

Kamil Bortniczuk zareagował na wydarzenia w Holandii! Minister Sportu powiedział o tym wprost

Głos w całej sprawie zabrał Kamil Bortniczuk. - Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem doniesienia medialne o zajściach, które miały miejsce wkrótce po zakończeniu czwartkowego meczu piłkarskiej Ligi Konferencji Europy UEFA pomiędzy AZ Alkmaar a Legią Warszawa. Według relacji polskich dziennikarzy, funkcjonariusze policji i ochroniarze zabezpieczający mecz mieli być agresywni w stosunku do piłkarzy, członków sztabu szkoleniowego oraz właściciela klubu z Warszawy i dopuścić się czynów, które nie mieszczą się w kanonie zachowań przewidzianych w takich sytuacjach. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych spod stadionu widać m.in. jak służby zabezpieczające mecz naruszają nietykalność cielesną przedstawicieli Legii, aresztowano również dwóch piłkarzy stołecznego klubu. Liczę na pełne wyjaśnienie sprawy ze strony służb holenderskich i wyciągniecie konsekwencji w stosunku do osób, które złamały prawo. Takie wydarzenia kładą się cieniem na wizerunku międzynarodowego sportu, dlatego będę wdzięczny za pilne poinformowanie mnie o wyniku tych ustaleń - podsumował minister sportu.