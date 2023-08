Kamil Grosicki zwrócił się bezpośrednio do bramkarza Pogoni po kompromitującej porażce z Gent. Mocne podsumowanie

Kamil Grosicki to jeden z najlepszych zawodników w Ekstraklasie i lider Pogoni Szczecin. Niestety, nawet on nie był w stanie poprowadzić swojej drużyny choćby do remisu w starciu z Gentem. Belgijski zespół bezlitośnie przejechał się po Pogoni i rozbił ją na własnym boisku aż 5:0. Nie da się zaprzeczyć, że przy paru z tych trafień bramkarz Pogoni Bartosz Klebaniuk mógł zachować się lepiej, choć tak naprawdę cała drużyna także nie prezentowała się dobrze. Wielu fanów bardzo ostro zaatakowała w sieci golkipera „Portowców”, na co Grosicki, kapitan zespołu, w końcu postanowił z całą mocą zareagować.

Grosicki zabrał głos po kompromitującej porażce. Nie zapomniał o Klebaniuku

Kamil Grosicki zabrał głos w sprawie spotkania i ataku na Klebaniuka na Facebooku. Nie odniósł się w żaden sposób do wysokiej porażki, podziękował natomiast kibicom, którzy udali się do Gandawy aby wspierać swój klub z trubyn. – Wszystkim, którzy wspierali nas wczoraj w Gandawie, WIELKIE dzięki. Byliście niesamowici! – zaczął swój wpis kapitan Pogoni Szczecin.

Nie mógł zostawić bez komentarza wszystkich negatywnych głosów wobec Klebaniuka i starał się dodać otuchy młodemu piłkarzowi. – Wszystkim, którzy skaczą po naszym bramkarzu (bo to takie łatwe teraz)... zastanówcie się nad sobą. Bartku, drużyna jest z Tobą i kibice też! – podkreślił wyraźnie Kamil Grosicki.