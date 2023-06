i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Kibice padną z zachwytu! Wielki finał europejskich rozgrywek w Polsce?! PZPN walczy o organizację

Waldemar Kowalski

Polacy mieli już okazję gościć finał europejskich rozgrywek, kiedy to w sezonach 2014/15 na PGE Narodowym oraz 2020/21 w Gdańsku odbyły się najważniejsze mecze Ligi Europy. Okazuje się, że na polskim stadionie znów może dojść do wielkiego finału, tym razem Ligi Konferencji Europy. Jak dowiedział się Mateusz Ligęza z "Radia ZET", Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił na ewentualnego gospodarza meczu stadion we Wrocławiu.