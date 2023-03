KIEDY losowanie 1/4 finału Ligi Konferencji? Losowanie ćwierćfinałów LKE O KTÓREJ GODZINIE Lech Poznań ćwierćfinał LKE losowanie DATA, GODZINA

KIEDY losowanie 1/4 finału Ligi Konferencji? Losowanie ćwierćfinałów LKE DATA, GODZINA

Kiedy Lech Poznań latem odpadał w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, mało kto spodziewał się, że mistrzowie Polski przeżyją tak piękną europejską przygodę. Tymczasem Kolejorz krok po kroku pokonywał kolejne szczeble w Lidze Konferencji Europy i dotarł w niej już do ćwierćfinału. Lato to już przeszłość, a w pamięci kibiców pozostaje świetna faza grupowa, w której Lech poradził sobie z Villarrealem, Hapoelem Beer Szewa i Austrią Wiedeń, dzięki czemu zapewnił sobie grę wiosną. Ta jest historyczna dla polskiej piłki, ponieważ poznaniacy wygrali już dwa dwumecze i czeka ich hit w ćwierćfinale LKE. Konkretnego rywala Lecha wyłoni jednak dopiero losowanie, w którym weźmie udział 8 drużyn.

Lech awansował do ćwierćfinału po spektakularnych zwycięstwach z Bodo/Glimt i Djurgardens IF. Teraz poprzeczka pójdzie jeszcze w górę, a podopiecznych Johna van den Broma czeka wyjazd poza Skandynawię. Poza Lechem w losowaniu wezmą udział: Gent, Fiorentina i lepsi z par: AZ Alkmaar/Lazio (2:1 po pierwszym meczu), OGC Nice/Sheriff Tiraspol (1:0), Villarreal/Anderlecht (1:1), West Ham/AEK Larnaca (2:0) i Slovan Bratysława/FC Basel (4:4 w dwumeczu, trwa dogrywka). Niewykluczone zatem, że Lech ponownie spotka się z Villarreal, z którym w grupie przegrał na wyjeździe 3:4, a u siebie wygrał 3:0. Wszystko wyjaśni losowanie.

Losowanie 1/4 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek, 17 marca, o godzinie 14:00. Dwie godziny wcześniej odbędzie się ceremonia losowania tego samego etapu Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Same mecze ćwierćfinałowe LKE odbędą się 13 i 20 kwietnia. To właśnie wtedy Lech ponownie zagra w Europie, ale kto będzie rywalem Kolejorza dowiemy się znacznie wcześniej po piątkowym losowaniu.