Korupcja w Lidze Konferencji Europy? Padły poważne podejrzenia co do wyniku jednego z meczów, media ujawniają

Pierwsze mecze w europejskich pucharach już za nami. W Lidze Konferencji Europy póki co nie oglądamy żadnych naszych drużyn, ale to dlatego, że Legia, Pogoń i Lech rozpoczynają rywalizację o wejście do fazy grupowej od 2. rundy eliminacji. Tymczasem istnieje duże podejrzenie, że już w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy doszło do ustawienia jednego z meczów! O całej sprawie informuje portal TVP Sport.

Mecz Ligi Konferencji Europy ustawiony? Podejrzane zakłady i wyniki

Dużą wskazówką dla osób chcących namierzyć spotkania, które mogą być ustawione, są zakłady bukmacherskie. Gdy na jakiś mało interesujący graczy mecz nagle stawiane są duże sumy, lub liczne zakłady łącznie zwiększające pulę do bardzo wysokich kwot, to już można mieć podejrzenia, że spotkanie nie jest rozgrywane sprawiedliwie.

Jak wskazuje TVP Sport, do niecodziennych zdarzeń doszło podczas rewanżu między czarnogórskim FK Arsenal Tivat a armeńskim FC Alashkert. W pierwszym meczu padł remis 1:1, natomiast przez większą część pierwszej połowy utrzymywał się wynik bezbramkowy. Jednak w 35. minucie zaczęło pojawiać się coraz więcej zakładów na to, że do przerwy padną dwa gole i w końcu ich pula sięgnęła 250 tys. euro (bardzo dużo jak na takie spotkanie).

Co bardziej niepokojące, ostatecznie Alashkert zdołał strzelić dwie bramki jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie Alashkert potwierdził swoją dominację i wygrał całe spotkanie 6:1, ale wydarzenia z pierwszej połowy dają sporo do myślenia.