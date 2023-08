Kosta Runjaić wyznał, co myśli o Midjylland. Ważne słowa, to brzmi jak przestroga

Dużo, bo około 2,5 tysiąca kibiców z Warszawy przyjechało na mecz do stolicy Austrii. Przed spotkaniem długo oczekiwali oni na wejście na stadion, a pilnowały ich kordony policji. Późno, bo dopiero na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem fani weszli na stadion. Legia rozpoczynała mecz pod wielkim ciśnieniem. Nic jednak dziwnego, po porażce 1:2 w pierwszym meczu, na dodatek na własnym stadionie, legioniści mieli przyłożony nóż do gardła.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: To była magiczna noc

- To była magiczna noc. Jesteśmy szczęśliwi. Muszę się skupić, bo to był bardzo emocjonalny mecz. Do 3:0 byliśmy lepszą drużyną, ale potem do końca był już bardzo nerwowy mecz. Oba mecze były bardzo atrakcyjne dla publiczności. Oczywiście, potrzebujemy też trochę szczęścia i dzisiaj to szczęście mieliśmy. Zrobiliśmy prezent naszym kibicom, których mnóstwo tu przyjechało – podkreślił Runjaić, który dopiero przeanalizuje stracone gole. - Jeszcze nie spojrzałem na bramki, ale taki jest futbol. Przez błędy powstają bramki. W rewanżu z Austrią strzelaliśmy bramki, czego nie robiliśmy w pierwszym meczu – dodał szkoleniowiec „Wojskowych”.

W czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy Legia zmierzy się z duńskim Midtjylland. - Midtjylland to bardzo dobra drużyna i wysoka poprzeczka, którą musimy przeskoczyć – zaznaczył Runjaić.

