Kosta Runjaić wyznał, którego piłkarza Alkmaar ceni najbardziej. To groźny napastnik, obrońcy będą mieli mnóstwo pracy

Mistrz rusza do szturmu

Po pierwszej, sensacyjnej kolejce Ligi Konferencji Europy sytuacja w grupie jest bardzo ciekawa. Prowadzi Zrinjski Mostar, który pokonał AZ Alkmaar 4:3, a druga jest Legia po niespodziewanym zwycięstwie z Aston Villą.

- Zagramy z bardzo dobrym zespołem. To poważna firma. Ten zespół grał w półfinale Ligi Konferencji Europy, jest na drugim miejscu w lidze holenderskiej bez porażki. Wyprzedza choćby taki zespół jak Ajax. To drużyna o wysokich umiejętnościach. Alkmmar lubi posiadać pikę, zawodnicy dużo rotują, często zmieniają pozycję. Szczególnie mogę wyróżnić Greka Pavlidisa. My jednak też jesteśmy dobrze przygotowani – podkreśla Kosta Runjaić.

Kosta Runjaić: Musimy znów pokazać DNA Legii Warszawa

- Alkmaar przegrał pierwszy mecz, przeciwko Zrinjskiemu. Na pewno nie planowali takiego obrotu sprawy. Dla nich mecz z nami jest pewnego rodzaju finałem. Reprezentujemy polski futbol i Legię Warszawę. Nie chcę porównywać tego meczu do spotkania z Aston Villą. Musimy czuć pragnienie, żeby powtórzyć tamten mecz. Musimy zamykać przestrzenie przed zawodnikami Alkmaar. Musimy trzymać ich z daleka od naszej bramki. Na pewno to będzie intensywne spotkanie, na pewno musimy zagrać uważnie. Musimy zachować nasze DNA, czyli pasję i chęć zwycięstwa. Alkmaar jest na papierze lepszym zespołem, ale na razie tylko na papierze – dodaje niemiecki szkoleniowiec.

